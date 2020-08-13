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Экономика
13 августа 2020, 12:11

Белорусские НПЗ за 2020 год планируют переработать не менее 16-16,5 млн т нефти

Фото из архива
Фото из архива

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские НПЗ за 2020 год планируют переработать не менее 16-16,5 млн т нефти. При этом альтернативной нефти в этом объеме будет не менее 10%. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во втором полугодии мы переработаем на 3 млн т нефти больше, чем в первом. И это даже на 1 млн т нефти больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Андрей Рыбаков.

По словам председателя концерна, сейчас у нефтеперерабатывающих заводов стабильная загрузка, планы по поставкам расписаны до конца года. "При этом мы продолжаем на системной и постоянной основе работу по альтернативной нефти", - отметил Андрей Рыбаков. Он напомнил, что сегодня в Беларусь по железной дороге доставят первую партию американской нефти нового сорта, на "Нафтане" будут изучены ее преимущества и недостатки. В целом это уже будет вторая поставка нефти из США.

Также на совещании у Президента обсуждались планы по поставкам нефти в 2021 году. Переговорный процесс с российскими и иными поставщиками уже идет, рассказал руководитель "Белнефтехима". "Это ежедневная плодотворная коммерческая работа. Никаких форс-мажорных и иных обстоятельств здесь нет. Внутренний рынок обеспечивался и будет обеспечен в полном объеме. При этом у нас топливо самого высокого качества", - заявил Андрей Рыбаков.

Комментируя по просьбе журналистов заявление госсекретаря США Майкла Помпео о возможной приостановке поставок нефти в Беларусь, глава концерна отметил, что в стране рассчитывают на долгосрочное сотрудничество со всеми мировыми поставщиками нефти.-0-

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