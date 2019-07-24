Белорусские области прорабатывают соглашения о сотрудничестве с регионами Узбекистана

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегации Витебской, Брестской, Гродненской и Могилевской областей во главе с заместителями председателей облисполкомов посещают с визитами регионы Узбекистана. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Узбекистане.

"Основные цели визитов - установить прямые межрегиональные связи, рассмотреть возможности реализации совместных производственно-кооперационных проектов и нарастить взаимный товарооборот", - отметили в посольстве. С бизнес-миссиями в Узбекистан направились также делегации деловых кругов Минской и Гомельской областей.

Как ожидается, основными итогами визитов станут договоренности о создании новых производств белорусской продукции в Узбекистане и контракты о взаимной поставке продукции. Прорабатываются соглашения о сотрудничестве Могилевской области с Джизакской и Андижанской областями Узбекистана, Брестской области с Бухарской и Сырдарьинской областями, Витебской области с Наманганской областью, Гродненской области с Самаркандской и Андижанской областями, Гомельской области с Ферганской и Хорезмской областями Узбекистана.

"По результатам согласования проектов соответствующих соглашений они будут предложены к подписанию во время І Форума регионов Беларуси и Узбекистана в Минске", - пояснили в дипмиссии.-0-