Белорусские организации заключили крупные экспортные контракты на выставке "Иннопром"

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Екатеринбурге завершила работу крупная промышленная выставка "Иннопром". В рамках мероприятия была представлена масштабная национальная экспозиция Беларуси, включившая в себя стенды 40 промышленных и научных организаций. По итогам проведенных встреч и переговоров белорусским предприятиям удалось подписать ряд экспортных контрактов, сообщили БЕЛТА в выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Белорусский металлургический завод совместно с ООО "Торговый дом БМЗ" заключил договор с ООО "Белэнергомаш - БЗЭМ" (Белгород, Россия) на поставку 1,5 тыс. т круглого проката в прутках в 2021 году. Кроме того, подписан договор на поставку 160 т фибры в Калининградскую область.

Национальная академия наук достигла договоренностей на поставку высокотехнологичной продукции на сумму более $400 тыс.

Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" подписал договор с частной компанией по ремонту горнодобывающего оборудования; Белорусский национальный технический университет - протоколы о сотрудничестве с Новолипецким металлургическим комбинатом, ООО "Квант" и Сoprai Group (Италия); Белорусский государственный университет - соглашение о сотрудничестве с Институтом экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук.

В ходе деловой программы представители Минского подшипникового завода посетили "Завод УРБО" - Филиал ООО "Уралмаш НГО Холдинг", занимающийся производством оборудования для предприятий нефтегазового комплекса, машиностроительное предприятие ПАО "Уралмашзавод", Брусянский карьер по добыче щебня и Первоуральский новотрубный завод.

Несмотря на завершение выставки, национальная экспозиция Беларуси продолжит быть доступной в онлайн-формате - на виртуальной платформе по адресу: https://www.belinterexpo.by/innoprom/.

Национальная экспозиция на выставке "Иннопром" организована Белорусской торгово-промышленной палатой. Соорганизаторы: Министерство промышленности, Государственный комитет по науке и технологиям, Национальная академия наук, Министерство образования. Выставочный оператор - предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.

В 2021 году предприятием "Белинтерэкспо" запланировано более 40 белорусских экспозиций на международных выставках в Болгарии, Великобритании, Германии, Грузии, Казахстане, Китае, Иране, ОАЭ, Узбекистане, Украине, Чехии и других странах.-0-