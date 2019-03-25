25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские парламентарии предлагают организовать масштабный визит в Минск деловых кругов Нидерландов. Об этом шла речь сегодня на встрече председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерия Воронецкого с парламентской делегацией Нидерландов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Были бы рады, если бы можно было организовать масштабный визит представителей деловых кругов Нидерландов в Минск во главе, возможно, с министром внешней торговли, чтобы вместе провести здесь бизнес-форум, посетить крупные предприятия, посмотреть на новые возможности для экономического сотрудничества", - сказал Валерий Воронецкий.

Фото Палаты представителей

По его словам, белорусские парламентарии достаточно активно работают в европейских странах с точки зрения проведения бизнес-форумов и круглых столов. Депутаты заинтересованы наладить такое же взаимодействие с Нидерландами.

Валерий Воронецкий отметил позитивное развитие торгово-экономических отношений двух стран. Товарооборот Беларуси и Нидерландов в 2018 году составил около $2 млрд. Белорусская сторона ожидает дальнейшей активизации экономического взаимодействия, в первую очередь посредством инвестиционного сотрудничества. Уже сейчас в Беларуси работают всемирно известные компании из Нидерландов. Реализуются совместные проекты в фармацевтике, сельском хозяйстве, промышленности, производстве продукции. Беларусь также заинтересована в расширении контактов с Нидерландами в сферах образования, культуры, спорта и туризма. -0-