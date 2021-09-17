Белорусские пиломатериалы будут поставляться в Японию через БУТБ

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из крупнейших поставщиков лесопродукции на японский рынок компания Shimizu Lumber намерена закупать пиломатериалы на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Компания уже завершила оформление документов, став первым аккредитованным на БУТБ резидентом Японии. В результате география биржевой торговли расширилась до 68 стран мира.

Shimizu Lumber занимается заготовкой и переработкой древесины, импортом и экспортом пилопродукции, производит стройматериалы и мебель, а также оказывает транспортно-логистические услуги. Выход на белорусский рынок компания рассматривает как возможность диверсификации источников поставок продукции деревообработки, прежде всего обрезных пиломатериалов хвойных пород, которые весьма востребованы в Японии.

"Япония, как и многие другие государства, в полной мере ощутила негативные последствия пандемии коронавируса, однако сейчас экономика страны активно восстанавливается, в том числе и строительный сектор. В связи с этим в настоящее время спрос на пиломатериалы находится на высоком уровне, а удовлетворять его приходится в основном за счет импортной продукции, поскольку Япония не имеет достаточных собственных запасов лесных ресурсов. Наша компания уже закупает значительные объемы древесного сырья и пиломатериалов в странах Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Европы. С Беларусью мы ранее не работали, но уверены, что у нас получится наладить долгосрочное плодотворное сотрудничество с местными поставщиками. В этом отношении рассчитываем на содействие и поддержку со стороны биржи", - отметили представители Shimizu Lumber.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

Shimizu Lumber Co., Ltd основана в 1950 году. Основная сфера деятельности - производство и реализация пиломатериалов. Штаб-квартира компании располагается в Кобе (остров Хонсю, Япония). Также имеются представительства в США и Канаде.-0-