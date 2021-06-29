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29 июня 2021, 11:31

Белорусские пиломатериалы на $2,5 млн продали в Великобританию на биржевых торгах

Фото из архива
Фото из архива

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 5 тыс. куб.м пиломатериалов на общую сумму $2,5 млн реализованы в Великобританию по итогам специальной торговой сессии, состоявшейся на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Данные торги стали первым опытом реализации лесопродукции на британский рынок в виде комплексных многобазисных лотов. Как отметил пресс-секретарь, с декабря прошлого года такой механизм успешно применяется при работе с китайскими компаниями, что позволило существенно нарастить экспорт белорусских товаров в КНР.

"Практика реализации лесопродукции на нескольких базисах поставки с доставкой до конечного покупателя продемонстрировала высокую эффективность с точки зрения развития экспорта в КНР. В результате продажи белорусской продукции в эту страну выросли в 4 раза до $18,9 млн. Поэтому было приято решение расширить применение данного механизма и на другие перспективные рынки", - рассказал Роман Янив.

Согласно статистике за последние 6 месяцев, Великобритания, наряду с Китаем, является одним из самых быстрорастущих экспортных направлений на биржевой площадке. По сравнению с первым полугодием 2020 года поставки белорусских пиломатериалов в эту страну увеличились в 11 раз до $12,2 млн, а деревянных кольев - в 16 раз до $3,7 млн. "Кроме того, в конце апреля стартовали регулярные продажи на британский рынок дубленого полуфабриката "вет-блю", выпускаемого отечественными кожевенными комбинатами. Всего за два месяца сумма сделок по этой товарной позиции уже превысила $740 тыс. и продолжает динамично расти", - добавил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 июня на БУТБ были аккредитованы 67 компаний из Великобритании. Сделки совершались преимущественно по секциям лесопродукции и сельхозпродукции.-0-

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