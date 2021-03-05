Белорусские пиломатериалы на $2,6 млн проданы в Китай через БУТБ

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пиломатериалы на общую сумму $2,6 млн проданы в КНР по итогам специальной торговой сессии, состоявшейся на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В денежном выражении это самая крупная партия пиломатериалов, проданная на БУТБ с доставкой до пункта назначения на территории Китая. Еще одной отличительной особенностью прошедших торгов стал высокий уровень конкуренции между покупателями, что позволило белорусским экспортерам за счет роста цены дополнительно заработать порядка $220 тыс.

"Каждый месяц для участия в торгах лесопродукцией на биржевой площадке аккредитуются 2-3 новые компании из Китая. Это способствует формированию высококонкурентной среды и позволяет белорусским деревообработчикам реализовывать пиломатериалы на более выгодных условиях. Также нельзя не отметить рост интереса к биржевому механизму со стороны частных лесопилок. Для них биржа - это возможность с минимальными затратами выйти на китайский рынок, чем они активно пользуются", - отметил Роман Янив.

Специальные торговые сессии по реализации пиломатериалов на экспорт с доставкой в контейнерах до пункта назначения в стране покупателя проводятся на БУТБ с декабря 2020 года. В результате объемы поставок отечественной пилопродукции в Китай существенно увеличились и по итогам января-февраля составили в денежном выражении почти $5 млн.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-