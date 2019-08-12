Белорусские предприятия готовятся к участию в международной выставке импорта в Шанхае

12 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусские предприятия и организации примут участие во II Китайской международной выставке импортных товаров и услуг ЭКСПО, которая пройдет 5-10 ноября в Шанхае. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

Вопросы подготовки к мероприятию были рассмотрены на встрече Генерального консула Беларуси в Шанхае Валерия Мацеля и заместителя председателя народного правительства района Сюйхуэй г. Шанхая Ван Хунвэя. Белорусский дипломат проинформировал заместителя руководителя района о подготовке белорусских предприятий и организаций к участию в такой масштабной экспозиции.

Также были рассмотрены вопросы активизации межрегионального сотрудничества района Сюйхуэй и Партизанского района белорусской столицы. Особое внимание было уделено участию компаний района Сюйхуэй в форуме делового сотрудничества "Минск-Шанхай", который проведут во время Дней Минска в Шанхае. На встрече речь шла и о подготовке визита делегации Минска во главе с председателем горисполкома Анатолием Сиваком в Шанхай в ноябре. В переговорах принял участие консул Максим Иосько.

Первая Китайская международная выставка импортных товаров и услуг ЭКСПО успешно прошла в Шанхае в 2018 году с участием Беларуси. Экспозицию по праву называют событием года в сфере международной торговли. Китай, который является крупнейшим мировым экспортером, начал проводить глобальную ярмарку, посвященную импорту.-0-