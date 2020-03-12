Белорусские предприятия готовы поставлять мясо-молочную продукцию на рынок Мозамбика

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия готовы поставлять мясо-молочную и другую сельскохозяйственную продукцию на рынок Мозамбика. Об этом шла речь во время встречи заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игоря Брыло и посла Мозамбика в России и Беларуси по совместительству Марио Сарайва Нгуенья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

"Прорабатываются возможные варианты сотрудничества двух стран в области сельского хозяйства и продовольствия. ЗАО "Мясо-молочная компания" направило коммерческое предложение заинтересованным партнерам", - отметили в пресс-службе. Помимо поставок, стороны обсудили взаимодействие в области науки и кадров.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси планомерно работает над географической диверсификацией экспорта. Сельскохозяйственная продукция и продукты питания в 2019 году поставлялись в 104 страны. Среди них новыми рынками сбыта на африканском континенте стали Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Кения, Мавритания, Мозамбик, Нигер, Судан и Уганда.-0-