Белорусские предприятия на выставке Gulfood в Дубае договорились о поставках продукции в 20 стран

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке пищевой продукции Gulfood в Дубае белорусские предприятия договорились о поставках продукции в 20 стран мира, сообщили БЕЛТА в выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В Дубае прошла крупнейшая в мире выставка пищевой продукции Gulfood, в которой приняли участие более 4 тыс. компаний из 120 стран. Беларусь уже седьмой год подряд представила национальный павильон на этой престижной международной площадке.

По итогам участия отечественные предприятия договорились о поставках своей продукции дистрибьютерам и оптовым покупателям из различных стран мира. В частности, агрокомбинат "Дзержинский" договорился о поставках мяса птицы в Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, а его дочернее предприятие "1-я Минская птицефабрика" - куриных яиц в страны Африки и Эмират Дубай. Компания "Молочный мир" - о поставках сливочного масла в страны Евросоюза, Лидский молочно-консервный комбинат - сухого обезжиренного молока в Эмират Дубай и Республику Корея, сухого цельного молока - в Азербайджан.

Молочной продукцией, представленной в белорусской экспозиции, заинтересовались импортеры из Бангладеш, Кувейта, ОАЭ, США, Саудовской Аравии, Узбекистана, Украины и Филиппин. Проведены переговоры о поставках готовой продукции в крупные торговые сети ОАЭ.

Национальный павильон "Беларусь - вкус природы" включал стенды 10 компаний. Семь предприятий представляли Гродненскую область, три - Минск и Минскую область. Участники белорусской экспозиции представили широкий ассортимент мясной и молочной продукции - мясо птицы, говядину, полуфабрикаты, консервы, субпродукты, сухое молоко, сухие молочные смеси и многое другое. Также были презентованы новинки производства - детское питание, творожные кремы, сыры.

В церемонии открытия белорусской экспозиции приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алла Ломакина, гендиректор управляющей компании холдинга "Гродномясомолпром" Валерьян Клим, генеральный консул Беларуси в Дубае Евгений Лазарев и директор выставочного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский.

"Экспорт продовольственных товаров из Беларуси в ОАЭ с 2016 года вырос в девять раз - до $3,4 млн в 2021 году. Свою роль в этом играет выставка Gulfood как хорошая площадка для заключения экспортных контрактов с импортерами из дальнего зарубежья. Ко всей белорусской продукции, представленной на стенде, был проявлен большой интерес. Переговоры проходили непрерывно", - сообщила начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Ксения Мелешко.

Организатор белорусской экспозиции на международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятие организовано при поддержке Минсельхозпрода Беларуси, посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах, государственного агентства Dubai Industries and Exports, Торгово-промышленной палаты Дубая.

В ближайшее время экспозиции Беларуси будут представлены на крупных продовольственных и многопрофильных выставках в Узбекистане, Вьетнаме, Азербайджане, Армении, Казахстане, Катаре, Сербии, Кении и других странах.-0-