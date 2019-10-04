Белорусские предприятия на выставке IEMA договорились о поставках техники в Пакистан

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия провели переговоры и подписали ряд соглашений на международной выставке International Engineering & Machinery Asia Exhibition (IEMA) в Лахоре (Пакистан), сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

Национальный стенд Беларуси включал три тематических раздела: промышленность, машиностроение и сельскохозяйственная техника; нефтехимическая промышленность; научно-технические разработки. Он вызвал большой интерес у деловых кругов. Белорусские предприятия на полях выставки и во время бизнес-форума провели ряд переговоров. ОАО "БелАЗ" проработало возможность поставки в Пакистан в ближайшие два года 88 единиц карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-110 т. ОАО "Могилевский металлургический завод" достигло договоренностей по вопросу поставок черновых осей для Пакистанской железной дороги, а также литейных чугунов. ОАО "Белшина" запланировало реализовать на территории Пакистана продукцию на сумму 4 млн евро по итогам года, а также подписало меморандум о взаимопонимании с крупнейшей логистической компанией этой страны. ОАО "МАЗ" успешно проработало возможность создания сборочного производства, сервисной и товаропроводящей сети в Пакистане.

Что касается ОАО "Нафтан", предприятие намерено увеличить объем экспорта в Пакистан в октябре на 30%, а также осуществить несколько крупных поставок (100-200 т каждая) в ноябре. ОАО "Полоцк-Стекловолокно" по итогам переговоров заключило контракт на поставку продукции на сумму 88,8 тыс. евро.

Национальная академия наук Беларуси подписала соглашение о сотрудничестве в области магнитных материалов, а также протокол о намерениях по разработке использования электронной керамики. Министерство образования Беларуси и Физико-технический институт НАН заключили соглашения о научно-техническом, технологическом, академическом сотрудничестве, развитии отношений между учеными и промышленностью с зарубежными организациями и корпорациями.

Организатором национальной экспозиции, а также белорусско-пакистанского бизнес-форума выступил Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.-0-