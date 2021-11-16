Белорусские предприятия намерены развивать сотрудничество в машиностроении с Костанайской областью

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация в составе Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Казахстан Павла Утюпина, генерального директора ОАО "МТЗ" Виталия Вовка и руководителей ряда белорусских промышленных предприятий 15-16 ноября посетила Костанайскую область Казахстана. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Казахстане.

Во время визита состоялась встреча делегации с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в отрасли машиностроения, в частности, реализацию проекта по созданию кабин для тракторов, а также других компонентов для сельскохозяйственной техники.

Кроме того, делегация посетила машиностроительный завод "МТЗ - Казахстан" для обсуждения с руководством предприятия итогов работы и ход реализации производства тракторной техники.-0-