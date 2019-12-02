Белорусские предприятия планируют подписать в Белграде контракты на $100 млн

2 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Во время белорусско-сербского бизнес-форума в Белграде планируется подписать контракты на $100 млн. Об этом сообщил журналистам посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время бизнес-форума будут подписаны договоры примерно на $100 млн. Это цифра небольшая, она должна быть значительно больше", - считает Валерий Брылев.

Белорусско-сербский бизнес-форум пройдет в Белграде 3 декабря параллельно визиту Президента Беларуси в Сербию. Деловые круги обсудят возможности сотрудничества в сферах промышленного производства и машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, производства продуктов питания, фармацевтики, легкой промышленности, деревообработки и других отраслях.

Ожидается, что будут подписаны контракты на поставку белорусской сельскохозяйственной и грузовой техники, шин, молочной продукции, пиломатериалов и других товаров.-0-

Беларусь и Сербия. Почему развитие политических отношений опережает экономическое сотрудничество Посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев считает, что белорусско-сербское сотрудничество можно разделить на несколько этапов: были и периоды подъема, и временный холод в отношениях.