2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия подписали контракты на $7 млн на продовольственной выставке в Дубае, сообщили БЕЛТА в выставочном предприятии "Белинтерэкспо" БелТПП.

"25 белорусских предприятий пищевой отрасли приняли участие в национальной экспозиции Belarus. The Taste of Nature на крупнейшей продовольственной выставке Gulfood 2021. Отечественные производители представили мясную и молочную продукцию, изделия из мяса птицы и яиц, бакалею и кондитерские изделия. Результатами работы этих предприятий в Дубае стали контракты с партнерами из ОАЭ, Бангладеша, Ганы, Египта, Иордании, Ирана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Сирии на общую сумму более $7 млн", - отметили в "Белинтерэкспо".

В частности, компания "Праймилк" поставит продукцию на $5 млн. ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" заключило контракт на $1 млн на поставку своей продукции. $500 тыс. - сумма сделки ООО "Белпищепром" с эмиратскими партнерами. ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат" заключило контракт на поставку первой партии сливочного масла 82,5%-ной жирности в ОАЭ. Объем поставки - 25 т. Продукция этого производителя - питьевое стерилизованное молоко - заинтересовала клиентов из Йемена. Компании из Бангладеш и Ганы обратили внимание на сгущенное молоко, а представители ливийской делегации - на концентрированное молоко без сахара.

Среди других результатов работы белорусских предприятий на выставке - выход ОАО "Солигорская птицефабрика" в финал конкурса Gulfood Innovation Awards 2021 в категории "Самый инновационный продукт из мяса и птицы". Продукт, обративший на себя внимание экспертного жюри, - яйца куриные и перепелиные, копченые по уникальной технологии на натуральной ольховой щепе, пояснили в выставочной компании.

"Замороженная говядина на кости со сроком хранения 12 месяцев, а также охлажденная говядина от ОАО "Слонимский мясокомбинат" заинтересовали клиентов из ОАЭ, Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда и Малайзии. Поставки натуральных мясных консервов из говядины на рынок ОАЭ и Саудовской Аравии представители предприятия обсудили с покупателями из этих государств", - рассказали специалисты "Белинтерэкспо".

Представители ОАЭ, Йемена, Ливана, Ливии выразили заинтересованность в приобретении продукции кондитерской фабрики "Витьба".

"Несмотря на завершение выставки, виртуальное зеркало на сайте "Белинтерэкспо" продолжает работу. Онлайн-платформа позволила участникам и гостям форума лучше ориентироваться в павильонах, узнать всю необходимую информацию о продукции белорусских предприятий-участников, а также получить контакты представителей компаний для дальнейшего делового общения", - добавили в компании.

Организатор белорусской экспозиции - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-