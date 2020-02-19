Белорусские предприятия подпишут в Каире контракты не менее чем на $16 млн

19 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия подпишут в Египте контракты не менее чем на $16 млн. Об этом председатель БелТПП Владимир Улахович рассказал сегодня журналистам в кулуарах президентских переговоров в Каире, передает корреспондент БЕЛТА.

В эти дни в Каире проходит контактно-кооперационная биржа. Переговоры проводят более 30 белорусских и около 120 египетских компаний. Кроме того, деловые круги встретятся на Белорусско-египетском совете делового сотрудничества, который пройдет в формате бизнес-форума.

"На самом форуме у нас к подписанию уже готовы контракты примерно на $16 млн на поставку белорусской продукции", - рассказал Владимир Улахович.

Основная масса договоренностей заключена в машиностроении. Причем более половины этой суммы придется на Минский тракторный завод: предприятие готовится заключить контракты на $9 млн.

Председатель БелТПП не исключает, что в ближайшие дни общая сумма соглашений увеличится за счет других предприятий.-0-