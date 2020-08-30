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30 августа 2020, 17:23

Белорусские предприятия полностью обеспечивают страну готовой мясной продукцией - Минсельхозпрод

Фото из архива
Фото из архива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь полностью обеспечивает потребность внутреннего рынка в готовых продуктах переработки мяса благодаря собственному производству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Значительный развитый производственный потенциал нашей страны позволил достичь высокого уровня среднедушевого производства и потребления мясопродуктов. В год мы производим 129 кг мяса в расчете на человека, что на 37% выше уровня фактического потребления (94 кг). При этом рекомендуемая медицинская норма потребления мяса и вовсе 80 кг", - отметили в пресс-службе.

Анализ продаж на внутреннем рынке колбасных изделий в групповом ассортименте подтвердил сложившиеся предпочтения потребителей. Вареные колбасы и сосиски составляют приоритетную долю (48%). На втором месте - зельцы, паштеты, ливерные колбасы (15,1%), далее продукты из мяса - 14,2%, сырокопченые - 7,5%, варено-копченые - 8,2%, полукопченые продукты - 5,6%.

Мясоперерабатывающие предприятия по программе "Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси" на 2016-2020 годы разрабатывают вареные колбасные изделия и сосиски для питания детей дошкольного и школьного возраста, а также мясные консервы специального назначения - для беременных женщин и кормящих матерей, людей, занимающихся спортом. В разработке и растительно-мясные консервы с пониженным содержанием фенилаланина, продукты на мясной основе для профилактики сахарного диабета, полуфабрикаты из теста с начинкой, обогащенные витаминами, для питания детей дошкольного и школьного возраста.

Сейчас в Беларуси разрабатываются и осваиваются технологии производства из мяса птицы новых видов продукции, обогащенной биологически ценными функциональными ингредиентами (рубленые полуфабрикаты, ветчинные изделия, паштетные колбаски). "Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний планируется создать линейку мясных продуктов с пониженным содержанием поваренной соли", - отметили в Минсельхозпроде.-0-

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия предприятие
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