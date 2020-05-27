Белорусские предприятия полностью обеспечивают внутренний рынок мясо-молочной продукцией - Минсельхозпрод

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия полностью обеспечивают внутренний рынок мясо-молочной продукцией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Беларусь достигла наиболее высокого уровня самообеспеченности продовольствием среди стран ЕАЭС - 96%. Далее следуют Россия (89%), Казахстан (83%), Кыргызстан (81%) и Армения (71%). "В Беларуси в полной мере обеспечивается потребность внутреннего рынка в продуктах переработки из молока и мяса за счет собственного производства. Организации мясной и молочной промышленности выпускают продукты в широком ассортименте, их качество не уступает импортным аналогам. Уровень самообеспечения составляет по мясу и мясным продуктам 135,2%, по молокопродуктам - 235,1%", - сказали в пресс-службе.
Организации системы Минсельхозпрода за январь - апрель обеспечили рост объемов переработки животноводческого сырья: молока - на 6%, скота - на 9,6%. Объемы производства сыров увеличены на 10,2%, сливочного масла - на 3,2%, цельномолочной продукции (питьевое молоко, кефир, йогурт, творог и др.) - на 6%, молочных консервов - на 28,5%, мяса и субпродуктов - на 9,4%, в том числе говядины - на 9,5%, свинины - на 9,6%, мясных консервов - на 9,4%. При необходимости есть возможность увеличить выпуск консервированной продукции в два раза.
Деятельность перерабатывающих предприятий обеспечивает переработку животноводческого сырья в полном объеме, имеются резервы незадействованных производственных мощностей по выпуску продукции. Поставки торговым организациям ведутся на основании заключенных договоров в соответствии с их заявками. За январь - апрель темп роста реализации продукции белорусским рыночным потребителям составил по мясу и мясопродуктам 104%, колбасным изделиям - 100%, мясным консервам - 128%, животному маслу - 108% и цельномолочной продукции - 101%.
На складах перерабатывающих организаций поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядины, свинины), мясных и молочных консервов, животного масла.-0-