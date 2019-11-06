Белорусские предприятия представили продукцию на Food Expo Qazaqstan в Алматы

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производители молочных продуктов, мясных изделий и бакалеи принимают участие в экспозиции "Беларусь. Вкус природы" на масштабной выставке Food Expo Qazaqstan, которая проходит в Алматы с 6 по 8 ноября, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

Белорусский павильон представляет собой дом с витражными окнами, открытой верандой и живыми цветами. На крыше - гнездо аиста (символ благополучия, богатства и гостеприимности). "Витебский, Гродненский, Ошмянский и Слонимский мясокомбинаты привезли в Алматы мясные и колбасные деликатесы, консервы, субпродукты, "Бабушкина крынка" - молочные коктейли и йогурты, Лепельский молочно-консервный комбинат - сухое молоко и сливочное масло, Минский молочный завод - глазированные сырки и сыры с голубой плесенью, Слуцкий комбинат хлебопродуктов - крупы под торговой маркой "Золотой злак". Под брендом "Ле Шале" предприятие "Молочный гостинец" презентует новую линейку молочной продукции, включающую полутвердые и твердые выдержанные сыры", - рассказали в БелТПП.

Накануне выставки представители национальной экспозиции побывали на производственных предприятиях и в торговых сетях Казахстана. Одним из пунктов программы стал семинар-консультация с участием почетного консула Беларуси в Казахстане Владимира Котельникова, представителей Палаты предпринимателей Алматы, Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" и дилеров белорусских предприятий.

В БелТПП отметили, что белорусская продукция пользуется особым успехом в Казахстане. Весной в Алматы прошла масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus, в которой приняли участие более 50 экспортеров. В конце октября состоялся визит Президента Беларуси в Нурсултан, а в ноябре отечественные производители вернулись в деловую столицу с новинками для казахстанских покупателей.

Food Expo Qazaqstan проводится ежегодно с 1998 года. Наряду с белорусскими производителями в этом году в выставке участвует свыше 300 компаний из Германии, Греции, Индии, Италии, Китая, Нидерландов и других стран.-0-