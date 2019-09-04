Белорусские предприятия представят продукцию деревообработки на выставке в Польше

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 4 сентября 2019
Минск Облачно с прояснениями +14°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:17 Мининформ подготовил аудиоподарок для школьников и любителей чтения Общество
18:17 Автобус и легковушка столкнулись на трассе М1 под Минском Происшествия
18:15 Оперативное чутье помогло сотруднику угрозыска вернуть студентке из Шри-Ланки украденные $2,7 тыс. Происшествия
18:05 Мингорисполком и облисполколмы проведут 7 сентября прямые телефонные линии Общество
18:00 В Бресте дети откопали в песке корпус минометной мины Происшествия
17:57 Детей с сахарным диабетом I типа переведут на аналоговые инсулины Общество
17:52 Движение на участке трассы М1 в Минском районе ограничат вечером 5 сентября Регионы
17:49 Пропавшую в Несвижском районе три дня назад пенсионерку нашли в кукурузном поле Происшествия
17:43 Белорусские шашисты завоевали восемь медалей в блице и рапиде на ЧМ в Болгарии Спорт
17:40 Руководители госорганов в сентябре проведут выездные приемы граждан Общество
17:37 Миноблисполком не планирует масштабное строительство между первой и второй кольцевыми Регионы
17:35 "Белкартография" подготовила альбом "Брэст на старадаўніх картах і планах" к тысячелетию города Регионы
17:26 Рассматриваются три варианта строительства железной дороги из Минска в аэропорт Регионы
17:03 Беларусь рассчитывает на поддержку декларации ответственных стран о неразмещении РСМД в Европе - МИД Политика
17:02 Разведение овец, газификация и капремонт: с какими вопросами обращались к Исаченко на приеме в Несвиже Регионы
16:54 Около 20 соглашений подпишут на форуме побратимов и партнеров Бреста Регионы
16:50 Витебское отделение БелТПП в 2017-2019 годах подписало 25 соглашений о сотрудничестве Регионы
16:40 Белорусские предприятия представят продукцию деревообработки на выставке в Польше Экономика
16:30 В Беларуси растет заболеваемость детей артериальной гипертензией Общество
16:22 Контактная группа по Украине начала заседание в Минске Политика
16:19 Два иностранных телеканала получили разрешение на вещание в Беларуси Общество
16:00 Музей истории ВОВ представит экспозицию к 80-летию начала Второй мировой войны Афиша
15:54 Белорусская экспозиция будет представлена на выставке медицинских инноваций в Азербайджане Общество
15:46 Четверо строителей упали с лесов при реконструкции гостиницы в Бресте Происшествия
15:34 Гостья украла у гомельчанина $1,3 тыс. Происшествия
15:31 Беларусь и Египет должны снять барьеры во взаимной торговле - Румас Экономика
15:31 Национальная филателистическая выставка открылась в Бресте Регионы
15:30 На фабрике пиротехники в Индии прогремел взрыв В мире
15:27 Житель Минской области заплатит Br765 штрафа за распространение вредоносных программ Происшествия
15:24 Цены на жилье в экспериментальном доме в Смолевичах для минчан станут известны в ближайшие дни Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
04 сентября 2019, 16:40

Белорусские предприятия представят продукцию деревообработки на выставке в Польше

Фото из архива
Фото из архива

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия представят свою продукцию на консолидированном стенде во время Международной выставки машин и оборудования деревообрабатывающей и мебельной отраслей DREMA-2019, которая пройдет 10-13 сентября в международном выставочном центре Познани (Польша), сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

"Для белорусских производителей продукции деревообработки польский рынок - один из самых значимых. По объемам продаж он на второй позиции после российского. В 2018 году предприятия "Беллесбумпрома" экспортировали в Польшу продукции на $82,4 млн, что на 32% больше, чем в 2017-м. В нынешнем году поставки чуть снизились, и это повод для белорусских производителей придать новый импульс сотрудничеству с польскими партнерами", - отметили в пресс-службе.

На выставке будут представлены передовые технологии в деревообрабатывающем и мебельном производствах. DREMA-2019 соберет около 500 экспонентов. Ее дополнительным преимуществом являются проходящие в то же время Международная выставка компонентов для производителей мебели FURNICA и Международная выставка обивочных материалов и компонентов для производства мягкой мебели SOFAB.

Кроме того, в рамках выставки DREMA 9 сентября в Познани пройдет Белорусско-польский экономический форум. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества в сферах лесопромышленного комплекса и производства мебели. В составе белорусской делегации будут руководители концерна "Беллесбумпром", Министерства лесного хозяйства, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, администраций свободных экономических зон Витебской, Гродненской и Могилевской областей, а также представители многих белорусских предприятий.

На форуме планируется обсудить актуальные вопросы развития деревообрабатывающей отрасли Беларуси и Польши, в том числе организацию двусторонней торговли древесными материалами, охрану и защиту лесного фонда, производство экологически безопасной бумажной упаковки. Состоится панельная сессия по актуальным вопросам производства и реализации продукции деревообработки, В2В-переговоры с ведущими польскими компаниями, занятыми в сфере деревообрабатывающей промышленности, в том числе с производителями плитной продукции, пиломатериалов, деревянных домов, клееного бруса и мебели. Как отметили в пресс-службе "Беллесбумпрома", белорусские предприятия рассчитывают на установление новых контактов и достижение договоренностей об увеличении объемов взаимной торговли.

Форум проводится под эгидой посольства Беларуси в Польше в партнерстве с Польской экономической палатой деревообрабатывающей промышленности.-0-

Теги
выставка Польша предприятие
Новости рубрики Экономика
Сергей Румас Беларусь и Египет должны снять барьеры во взаимной торговле - Румас
Фото Pixabay Беларусь и Египет будут развивать сотрудничество в сфере антимонопольного регулирования
Фото из архива Доллар на торгах 4 сентября подешевел, евро и российский рубль подорожали
Фото из архива АБИИ и Беларусь готовят пилотный проект по реконструкции дороги Р46 Лепель - Полоцк - граница РФ
Фото из архива Сумма штрафов за нарушение порядка внешнеторговой деятельности в I полугодии составила почти Br174 тыс.
Фото из архива Массовый сев озимых зерновых начался в Беларуси
Главное
Александр Лукашенко во время совещания О планах в экономике и сотрудничестве с Россией - Лукашенко собрал совещание с членами правительства
Лукашенко обсудил с Засем вопросы безопасности и итоги недавних международных встреч
Итоги конференции в Минске найдут отражение в обзоре Глобальной антитеррористической стратегии ООН - МИД
Беларусь и Египет должны снять барьеры во взаимной торговле - Румас
Топ-новости
Воронков отметил лидирующую роль Беларуси в деятельности ООН
Инициатива Беларуси о создании сплоченного антитеррористического фронта очень актуальна - Лебедев
В Минске за восемь месяцев 2019 года введено 280 тыс. кв.м жилья
Руководители госорганов в сентябре проведут выездные приемы граждан
Чем примечателен столичный вклад в образование юных белорусов
Задержаны подозреваемые в ограблении столичного ювелирного магазина
Госпогранкомитет предупреждает о возможных затруднениях при пересечении границы с Польшей
Минздрав поручил обеспечить постоянное наличие в аптеках противовирусных лекарств
Белстат будет рассчитывать выездной туристический поток по новой методике
В Бресте презентовали электронный мультимедийный ресурс об истории города
МНС предупреждает плательщиков о вредоносной рассылке
Проект кодекса об архитектурной и строительной деятельности вынесен на общественное обсуждение
Минсвязи выпускает почтовый блок к 1000-летию Бреста
Азаренко и Барти прошли в 1/2 финала парного разряда US Open
Гремингер о "Хельсинки-2": ценим роль Беларуси как моста между Востоком и Западом
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Год малой родины Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.