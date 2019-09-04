Белорусские предприятия представят продукцию деревообработки на выставке в Польше

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия представят свою продукцию на консолидированном стенде во время Международной выставки машин и оборудования деревообрабатывающей и мебельной отраслей DREMA-2019, которая пройдет 10-13 сентября в международном выставочном центре Познани (Польша), сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

"Для белорусских производителей продукции деревообработки польский рынок - один из самых значимых. По объемам продаж он на второй позиции после российского. В 2018 году предприятия "Беллесбумпрома" экспортировали в Польшу продукции на $82,4 млн, что на 32% больше, чем в 2017-м. В нынешнем году поставки чуть снизились, и это повод для белорусских производителей придать новый импульс сотрудничеству с польскими партнерами", - отметили в пресс-службе.

На выставке будут представлены передовые технологии в деревообрабатывающем и мебельном производствах. DREMA-2019 соберет около 500 экспонентов. Ее дополнительным преимуществом являются проходящие в то же время Международная выставка компонентов для производителей мебели FURNICA и Международная выставка обивочных материалов и компонентов для производства мягкой мебели SOFAB.

Кроме того, в рамках выставки DREMA 9 сентября в Познани пройдет Белорусско-польский экономический форум. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества в сферах лесопромышленного комплекса и производства мебели. В составе белорусской делегации будут руководители концерна "Беллесбумпром", Министерства лесного хозяйства, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, администраций свободных экономических зон Витебской, Гродненской и Могилевской областей, а также представители многих белорусских предприятий.

На форуме планируется обсудить актуальные вопросы развития деревообрабатывающей отрасли Беларуси и Польши, в том числе организацию двусторонней торговли древесными материалами, охрану и защиту лесного фонда, производство экологически безопасной бумажной упаковки. Состоится панельная сессия по актуальным вопросам производства и реализации продукции деревообработки, В2В-переговоры с ведущими польскими компаниями, занятыми в сфере деревообрабатывающей промышленности, в том числе с производителями плитной продукции, пиломатериалов, деревянных домов, клееного бруса и мебели. Как отметили в пресс-службе "Беллесбумпрома", белорусские предприятия рассчитывают на установление новых контактов и достижение договоренностей об увеличении объемов взаимной торговли.

Форум проводится под эгидой посольства Беларуси в Польше в партнерстве с Польской экономической палатой деревообрабатывающей промышленности.-0-