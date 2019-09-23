Белорусские предприятия представят свою продукцию на крупнейшей промышленной выставке в Южной Азии

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси будет представлена на международной промышленной выставке International Engineering & Machinery Asia Exhibition (IEMA), которая пройдет 26-28 сентября в Лахоре. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пакистане.

В состав белорусской делегации войдут представители промышленных предприятий и организаций Минпрома, Национальной академии наук и Государственного комитета по науке и технологиям. Кроме того, посетители выставки смогут ознакомиться с туристическим потенциалом Беларуси.

В эти дни в Лахоре также пройдет профильный белорусско-пакистанский бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Пакистана из провинции Пенджаб.

Как отметили в посольстве, белорусская экспозиция в Лахоре станет продолжением договоренностей, достигнутых во время переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом на саммите ШОС в Бишкеке, и будет посвящена 25-й годовщине дипломатических отношений между странами, которую они отметили в этом году.

"Проведение национальной экспозиции в Лахоре и белорусско-пакистанского бизнес-форума позволит существенно активизировать двусторонние контакты в экономической сфере и будет способствовать продвижению отечественных товаров и услуг на пакистанский рынок", - подчеркнули в дипмиссии.

IEMA является крупнейшим выставочным мероприятием Южно-Азиатского региона для демонстрации широкого перечня промышленного оборудования и техники в области нефти и газа, энергетики и металлургии, станкостроения и автомобилестроения, электроники, цифровых технологий. Общая площадь экспозиции выставки составляет около 60 тыс. кв.м, на которых в прошлом году свои достижения представили свыше 200 участников. Беларусь станет участницей IEMA впервые.-0-