Белорусские предприятия представлены на выставке FIHAV на Кубе

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские промышленные предприятия представлены на выставке FIHAV, которая проходит в Гаване (Куба) по 8 ноября, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

ОАО "БелАЗ" представляет карьерные самосвалы повышенной проходимости грузоподъемностью от 30 до 450 т, ОАО "Белагромаш" - сельскохозяйственное оборудование для подготовки и возделывания земли, посева и внесения удобрений, ОАО "БАТЭ" и ОАО "Белкард" - запчасти для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, Борисовский завод агрегатов - комплектующие к дизельным двигателям для легковых и грузовых автомобилей.

На открытой площадке перед выставочным комплексом Минский автомобильный завод демонстрирует самосвал грузоподъемностью 20 т и седельный тягач грузоподъемностью 65 т. Минский тракторный завод представляет новые модели тракторов Belarus мощностью до 455 л.с. для работы в любых климатических и эксплуатационных условиях.

Экспозиция организована выставочным предприятием "Белинтерэкспо" БелТПП при поддержке и участии Министерства промышленности и посольства Беларуси в Республике Куба. В ее открытии приняли участие министр промышленности Беларуси Павел Утюпин, посол Беларуси в Республике Куба Александр Александров, первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Антонио Каррикарте.

FIHAV входит в тройку крупнейших выставок в Латинской Америке. В этом году в выставке принимают участие более 4 тыс. компаний из 60 стран, в том числе из Бразилии, Великобритании, Вьетнама, Испании, Канады, Китая, Мексики, России, Украины, Франции, Чехии, Чили, Эквадора, ЮАР.-0-