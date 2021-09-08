Белорусские предприятия примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке в Сербии

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена на международной сельскохозяйственной выставке International agricultural fair Novi Sad 2021, которая откроется в Сербии 18 сентября. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт выставочного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

По информации выставочной компании, 15 белорусских предприятий представят посетителям химическую продукцию, средства защиты растений, сельскохозяйственную технику, шины, молочные продукты и куриные яйца. Так, Национальная академия наук Беларуси покажет ряд разработок в сфере биотехнологий и сельского хозяйства. В частности, Институт микробиологии и Институт биоорганической химии продемонстрируют ряд препаратов для защиты и стимуляции роста растений. Научно-производственный центр по животноводству покажет биоаналог лактоферрина человека, используемого для производства продукции медицинского, пищевого и другого назначения.

Научно-производственный центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства предложит вниманию сербских фермеров новинку - полурядный комбайн для уборки ягод аронии, черной смородины, крыжовника и шиповника. Экономия затрат при использовании этого комбайна составляет 30% по сравнению с аналогами.

ОАО "Гомсельмаш" - один из лидеров мирового рынка сложных сельхозмашин - ознакомит посетителей выставки с возможностями зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов под маркой "Палессе". ОАО "Белшина" презентует шины для самосвалов, обеспечивающие повышенное сопротивление порезам и сколам, шины для тракторов и сельскохозяйственных машин, легковых автомобилей.

ОАО "Завод горного воска" представит парафины и воска (парафиновые эмульсии, модельные составы) и вспомогательную продукцию (смазки, масла, смазочно-охлаждающие технологические средства). Широкий спектр химической продукции представят открытые акционерные общества "Лакокраска" и "Могилевхимволокно".

"В Сербии хорошо известно качество белорусских продуктов питания. ОАО "Солигорская птицефабрика" привезет куриные и перепелиные яйца "Молодецкие", копченые на березовых и ольховых опилках с горчицей, черным перцем, чесноком и куркумой. Технология производства этой продукции, заслужившей ряд наград на престижных международных конкурсах, разработана и запатентована предприятием. А ОАО "Молочный мир" представит стерилизованное молоко, сливки, сычужные и мягкие сыры, масло", - рассказали в "Белинтерэкспо".

На открытой площадке выставки сербский представитель белорусских компаний СП "Беларус-Агропанонка" покажет несколько десятков образцов техники производства Минского тракторного завода и Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Кстати, предприятие планирует провести лотерею среди посетителей выставки - ее победитель станет обладателем трактора Belarus 82.1.

В рамках выставки также запланирована презентация промышленного потенциала Беларуси. Мероприятие состоится 18 сентября в 14.00 в конгресс-холле выставочного центра. Участие в презентации примут министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик, почетный консул Беларуси в г.Нови Сад Драголюб Швоня.

88-я Международная сельскохозяйственная выставка International agricultural fair Novi Sad является крупнейшей выставкой региона и одной из наиболее авторитетных и крупных выставок в Европе. В 2019 году в выставке приняли участие 1,5 тыс. компаний из 61 страны. Число посетителей превысило 140 тыс. человек.

"В 2021 году будет представлено девять национальных экспозиций. Помимо Беларуси свои павильоны организуют Босния и Герцеговина, Венгрия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Россия и Чехия, которая также выступает в качестве страны-партнера. Участие принимают более 600 компаний из нескольких десятков стран. Ожидается, что мероприятие посетят десятки тысяч специалистов из различных регионов Европы и Азии. Для обеспечения безопасного проведения мероприятия все посетители должны будут сдать экспресс-тест на COVID-19 непосредственно перед входом на выставку. Новшеством является одновременное проведение на площадке еще двух выставок - 53-й Международной выставки охоты и рыболовства и выставки "Экология", - рассказали в выставочной компании.

Организатор экспозиции Made in Belarus - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Сербии и Торгово-промышленной палаты Сербии.-0-