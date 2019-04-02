Белорусские предприятия примут участие в выставке "Пищевая индустрия - UzFood 2019" в Ташкенте

2 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусские предприятия-экспортеры примут участие в 19-й Международной выставке "Пищевая индустрия - UzFood 2019", которая будет проходить в Ташкенте 3-5 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Узбекистане.
Сегодня состоялась встреча посла Беларуси в Узбекистане Леонида Маринича и сотрудников посольства с руководителями ведущих предприятий, представляющих мясо-молочную и кондитерскую отрасли республики, которые прибыли на выставку, а также с узбекскими компаниями-партнерами. На встрече подведены итоги работы по поставкам в Узбекистан сельскохозяйственной и продовольственной продукции в 2018 году, намечены мероприятия по наращиванию экспорта с учетом возможностей имеющейся в Узбекистане товаропроводящей сети. Речь шла также о перспективах создания совместных производств.
В мероприятии приняли участие представители группы компаний "Серволюкс", концерна "Брестмясомолпром", Брестского, Витебского, Пинского и Слонимского мясокомбинатов, Оршанского мясоконсервного комбината, РПТУП "Молочный гостинец", Кобринского маслодельно-сыродельного завода, Лунинецкого молочного завода, СП ОАО "Спартак", Кондитерской фабрики "Витьба", ОАО "Брестмаш", ООО "АгроПищеПром", ООО "Анкар-имэк".-0-
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