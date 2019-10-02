Белорусские предприятия привезли на Форум регионов в Житомир десятки образцов крупногабаритной техники

2 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Крупногабаритная техника пятнадцати белорусских и десяти украинских производителей будет представлена в Житомире во время предстоящего 3-4 октября Второго Форума регионов Беларуси и Украины. Об этом рассказал журналистам директор выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты Евгений Введенский, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка крупногабаритной техники организована Житомирской областной администрацией и БелТПП. "Это масштабное мероприятие продемонстрирует как достижения Беларуси и Украины в отношении промышленной кооперации и экономических отношений, так и перспективы, которые нас ожидают. На выставке представлены 75 экспонатов. Это крупногабаритная техника от 15 белорусских производителей и 10 украинских, в том числе новинки", - рассказал директор "Белинтерэкспо".

По его словам, среди белорусских предприятий, чья продукция представлена в Житомире, такие промышленные гиганты, как "Гомсельмаш", "Белкоммунмаш", "Лидагропроммаш", "Бобруйскагромаш", "Амкодор", МТЗ, БМЗ, "Белшина". "Они активно работают в Украине. Отдельные единицы техники проданы уже в количествах, исчисляемых несколькими тысячами экземпляров, а некоторые представлены впервые", - отметил Евгений Введенский.

"Мы ожидаем большое количество посетителей - бизнес-десант из различных регионов Украины. Ожидаем посещение (выставки. - Прим. БЕЛТА) главами почти всех регионов братской страны. Надеемся, что это мероприятие послужит дальнейшему укреплению наших отношений и повышению уровня нашего сотрудничества", - подчеркнул директор "Белинтерэкспо".

Среди представленных единиц техники есть и те, которые являются результатом сотрудничества двух стран. "Не исключаем, что отдельные экспонаты найдут своих покупателей непосредственно на мероприятии", - добавил Евгений Введенский.

Официально выставка откроется в Житомире 3 октября, однако техника уже заняла свои места на площадке в центре города. По соседству пройдет ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства Беларуси и Украины.-0-