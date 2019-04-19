19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия прорабатывают поставку лифтов и коммунальной техники в Рустави (Грузия). Эти вопросы обсуждались на встрече посла Беларуси в Грузии Михаила Мятликова с мэром города Ираклием Табагуа, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.
Стороны обсудили дальнейшее развитие межрегиональных связей между Беларусью и Грузией, их наполнение конкретными проектами в торгово-экономической сфере.
По итогам встречи достигнуты договоренности о подготовке белорусской стороной предложения по реконструкции и модернизации лифтового оборудования в жилом фонде Рустави, проработке поставок коммунальной техники для нужд города и открытия магазина с белорусскими товарами.-0-
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