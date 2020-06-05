Белорусские предприятия в I квартале увеличили экспорт товаров в Кировскую область РФ почти на четверть

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия в январе-марте увеличили экспорт товаров в Кировскую область России почти на четверть по сравнению с первым кварталом 2019 года. Об этом шла речь на заседании белорусской части рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Кировской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Гомельского облисполкома Алевтина Саранчук.

"В январе-марте 2020 года товарооборот Беларуси с Кировской областью составил $9,7 млн (темп - 95,7%). Экспорт сложился на уровне $2,9 млн. Темп роста - 123,9%. Импорт не превысил $7 млн (87,2%)", - уточнила начальник управления. По ее словам, в основе экспорта - поставки машин и устройств для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки, проволоки из нелегированной стали, овощей, готовых трикотажных или текстильных изделий, красок и лаков на основе синтетических полимеров в неводной среде.

"По некоторым позициям есть значительный рост, - обратила внимание Алевтина Саранчук. - Например, поставки готовых трикотажных или текстильных изделий выросли на $144,5 тыс., или в 132 раза. Белорусские предприятия отправили в Кировскую область и больше красок и лаков на основе синтетических полимеров в неводной среде, пушно-мехового сырья".

Начались в этом году поставки в Кировскую область белорусских машин и устройств для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки, новых видов тракторов и седельных тягачей, овощей. Отгружены первые партии неармированного стекла ОАО "Гомельстекло", метизов Гомельского завода литья и нормалей. Возобновились поставки лифтового оборудования ОАО "Могилевлифтмаш". В то же время прекратились отгрузки замороженной говядины.

Из Кировской области в основном белорусские компании импортируют металлоконструкции из черных металлов, изолированные провода, кабели, инсектициды, гербициды, шины.

Гомельский облисполком закреплен постановлением Совета Министров ответственным за развитие сотрудничества Беларуси с Кировской областью. Участниками заседания, которое прошло в формате видеоконференции, стали представители облисполкома, концернов "Беллегпром", "Белгоспищепром", Гомельского отделения БелТПП, предприятий. Они также обсудили и определили пути дальнейшей реализации документов о сотрудничестве между Беларусью и Кировской областью.-0-