Белорусские предприятия внедряют системы менеджмента здоровья и безопасности по новому госстандарту

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия внедряют системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности по новому государственному стандарту СТБ ISO 45001-2020. Содействие в этой работе оказывают организации Госстандарта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Новый государственный стандарт СТБ ISO 45001-2020 введен в действие в Беларуси с 1 мая 2020 года. Он концентрируется на менеджменте рисков, причем не только связанных с деятельностью на рабочем месте, но и управленческих. Стандарт имеет структуру высокого уровня, применяемую ISO для всех стандартов на системы менеджмента. Это упрощает его интеграцию в общую систему менеджмента организации. Новый госстандарт разработан с использованием концепции цикла PDСA (планируй - делай - проверяй - действуй), который помогает организациям постоянно улучшаться", - сказали в пресс-службе.

Срок перехода организаций на новые требования в Беларуси, как и в других странах мира, продлен до 30 сентября 2021 года. Внесение корректив Международным форумом по аккредитации (IAF) было обусловлено возникшей во всем мире эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19.

Переход отечественных организаций с СТБ 18001-2009 на СТБ ISO 45001-2020 выполняется постепенно, во время плановых работ по проведению периодических оценок и сертификации. "В настоящее время 45 организаций пищевой, строительной, лесной отраслей, связи, геодезии, перевозки грузов подтвердили соответствие систем менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности требованиям нового стандарта", - отметили в пресс-службе.-0-