16 апреля, Анкара /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусские предприятия заключили на бизнес-форуме в Турции контракты на $325 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень весомый вклад в наш товарооборот и экспорт: общая сумма подписанных контрактов $325,67 млн. Наши экспортные поставки - $318 млн, - рассказал Владимир Улахович. - Отличился основной нефтехимический сектор: и "Нафтан", и "Гродно Азот", и "Могилевхимволокно". Это наши ключевые поставщики".

Владимир Улахович отметил, что в прошлом году Беларусь имела большое отрицательное сальдо в торговле с Турцией, но шаг за шагом баланс выравнивается.

Одна из задач нынешнего бизнес-форума - расширить спектр поставляемой в Турцию продукции. Пока, по словам председателя БелТПП, белорусские предприятия этим похвастаться не могут.

"У нас среди экспортеров 66 белорусских компаний. Ключевые - нефтехимия, металлургия, машиностроение. Они составляют основной экспортный портфель, - обратил он внимание. - На форуме есть и новые темы: фармацевтика, банковская сфера, логистика и мебельная промышленность".

Крупный контракт на 200 млн евро во время белорусско-турецкого бизнес-форума в Анкаре заключил "Нафтан". Предприятие в течение шести лет будет поставлять в Турцию нитрилакриловую кислоту, которая используется для производства искусственных волокон.

"Для нас это очень серьезная поставка и стоимость. Причем мы очень ответственно подошли к подготовке этого контракта, технически организовали логистику", - заметил генеральный директор "Нафтана" Александр Демидов.-0-