Белорусские продукты питания представлены на крупнейшей продвыставке в Дубае

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские продукты питания представлены на крупнейшей в мире ежегодной выставке продовольственных товаров Gulfood, которая проходит с 16 по 20 февраля в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщили БЕЛТА на предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В экспозиции Belarus. The Taste of Nature представлены продукты девяти компаний-экспортеров мясных, молочных и кондитерских изделий. Это такие предприятия, как "Беллакт", Лидский и Рогачевский молочно-консервные комбинаты, Слуцкий сыродельный и Туровский молочный комбинаты, "Праймилк", Верхнедвинский маслосырзавод, Слонимский мясокомбинат, Лидапищеконцентраты. Все они обладают международными сертификатами соответствия требованиям ISO по системе менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов, демонстрируемые изделия имеют сертификаты "Халяль".

На экспозиции, которая организована при поддержке БелТПП, посольства Беларуси в ОАЭ, генерального консульства в Дубае, Торгово-промышленной палаты Дубая, а также Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, проводятся семинары и презентации отечественной продукции. Сегодня Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Дубая была организована конференция Gulfood Breakfast Briefing, участники которой рассмотрели тенденции развития продовольственного сектора ОАЭ, а также таможенный и логистический регламент ОАЭ для импорта продуктов питания.

Участники белорусской экспозиции в эти дни смогут провести переговоры с закупщиками и импортерами из более чем 190 стран. В прошлом году отечественные предприятия заключили на выставке контракты на сумму $13 млн. В этот раз, считают организаторы, есть основания ждать не менее знаменательного результата, ведь по итогам первых дней форума уже заключены контракты на $2,5 млн.

"Успех выставки отчасти определяется местом ее проведения. Объединенные Арабские Эмираты - третий в мире реэкспортный рынок, уступающий только Гонконгу и Сингапуру, - отмечают в "Белинтерэкспо". - Именно через ОАЭ импортируется свыше 80% пищевой продукции в регионе GCC (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива), в который входит также Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия". По данным за 2019 год, Беларусь экспортировала в Эмираты продукции на сумму $95 млн.-0-