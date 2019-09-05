Белорусские продукты питания представлены на выставке CNR Food Istambul в Турции

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция Belarus. The Taste of Nature представлена на международной выставке продуктов питания, напитков и технологий пищевой промышленности CNR Food Istambul в Стамбуле, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Белорусская экспозиция представлена на этой выставке в Стамбуле впервые. ОАО "Красный пищевик" и ОАО "Минский комбинат хлебопродуктов" демонстрируют кондитерские, хлебобулочные, крупяные и макаронные изделия. Среди новинок - мармелад со вкусом сельдерея, кукурузы, тыквы и моркови, макароны для детей.

Во время выставки руководители белорусских компаний наряду с представителями бизнеса из Бангладеш, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Ирака и других стран приняли участие в B2B мероприятии по налаживанию деловых связей. 6 сентября запланировано посещение одного из крупнейших предприятий в Турции по производству ингредиентов для хлебопекарной и мукомольной промышленности.

Экспозиция Belarus. The Taste of Nature организована выставочным унитарным предприятием "Белинтерэкспо" БелТПП при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, посольства Беларуси в Турции.

Международная выставка CNR Food Istambul проходит с 4 по 7 сентября. На ней представлено более 2 тыс. брендов из 18 стран, в числе которых Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Индия, Испания, Италия, Китай, Туркменистан, Узбекистан. Ожидается, что выставку посетят более 50 тыс. человек.-0-

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