Белорусские продукты питания представлены на выставке UzFood в Узбекистане

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция "Беларусь - вкус природы" представлена на международной выставке UzFood, которая проходит в Ташкенте. Экспозиция демонстрирует инновационные продукты семи белорусских предприятий пищевой отрасли, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Передовые разработки отечественных технологов представили на выставке управляющая компания холдинга "Концерн Брестмясомолпром" и его подведомственные предприятия - открытые акционерные общества "Лунинецкий молочный завод" и "Кобринский маслодельно-сыродельный завод". ОАО "Бабушкина крынка" презентует новые виды сыров с натуральными наполнителями. Предприятия этого холдинга перерабатывают 85% молока, производимого в Могилевской области, - более 72 тыс. т в месяц. Объем ежемесячно выпускаемой холдингом молочной продукции - свыше 60 тыс. т.

Мясо говядины и субпродукты, колбасные изделия и полуфабрикаты демонстрирует на выставке ОАО "Волковысский мясокомбинат", а ОАО "Гродненский мясокомбинат" - сыровяленую колбасу, изготовленную по эксклюзивным итальянским рецептурам, а также сырокопченую колбасу с черносливом.

В рамках экспозиции "Беларусь - вкус природы" также представлено оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности от ОАО "БРЕСТМАШ".

Белорусскую экспозицию посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Узбекистане Олган Бекар, заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Алишер Тураев, заместитель председателя ассоциации "Узбекозиковкатзахира" Нигмат Ахмеджанов и генеральный директор компании Iteca Exhibitions - организатора выставки UzFood Нигора Хасанова.

В рамках выставки UzFood запланирован ряд конгрессно-деловых мероприятий. Будет работать ретейл-центр - специализированная площадка для встреч производителей продуктов питания с закупщиками и ретейлерами из Узбекистана и других стран, принимающими участие в выставке.

Организатор экспозиции "Беларусь - вкус природы" - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

UzFood - крупнейшая продовольственная выставка Узбекистана. В этом году в ней принимают участие более 150 компаний из 26 стран. Выставка продолжит работу до 30 апреля.-0-