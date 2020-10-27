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27 октября 2020, 09:22

Белорусские производители будут представлены на крупных выставках в Турции и ОАЭ

Gulfood 2020. Фото выставочного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты
Gulfood 2020. Фото выставочного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиции белорусских производителей продуктов питания и напитков Belarus. The Taste of Nature (Беларусь. Вкус природы) будут представлены на крупных продовольственных выставках Турции и ОАЭ - CNR Food Istanbul в Стамбуле и Gulfood в Дубае. Об этом сообщили БЕЛТА в УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Выставка CNR Food Istanbul пройдет в Стамбуле 25-28 ноября. В прошлом году в ней приняли участие более 650 компаний из 17 стран мира, в числе которых Чехия, Индия, Иордания, Иран, Польша, Сербия, Малайзия, Беларусь. Количество профессиональных посетителей достигло 51 278 из 117 стран, кроме того выставку посетили более 240 официальных лиц и делегаций. Было проведено более 600 деловых встреч.

"Интерес к выставке объясняется тем, что сегодня Турция - это не только крупный потребительский рынок, насчитывающий более 83 млн человек населения и около 52 млн туристов, по данным за 2019 год, но и торговые ворота в страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки. За последние 15 лет Турция ежегодно импортировала продовольственной продукции на сумму от $12 млрд до $15 млрд. Международные специалисты в области сельского хозяйства прогнозируют дальнейший рост турецкого импорта продовольствия в ближайшие пять лет, связанный с увеличением населения страны, нехваткой продуктов питания и ухудшением состояния сельскохозяйственного производства внутри государства", - отметили в "Белинтерэкспо". На предприятии добавили, что, по информации белорусского посольства в Турции, увеличивающаяся стоимость производства продовольственной продукции внутри страны заставляет турецкое правительство идти на компромиссы в импорте сельхозтоваров, снижая ввозные пошлины.

"В последнее время важным направлением экспорта становятся и страны Ближнего Востока. Засушливый климат делает государства Персидского залива крупными импортерами продовольствия. В ряде стран спрос на продукты питания ежегодно увеличивается на 30%. Правительства ближневосточных стран принимают участие в отборе и закупках продукции, в том числе с помощью специализированных выставок", - подчеркнули в выставочной компании.

Крупнейшая в мире ежегодная выставка продовольственных товаров Gulfood пройдет в Дубае 21-25 февраля. Ежегодно она собирает более 5 тыс. участников и около 100 тыс. профессиональных посетителей более чем из 190 стран. В "Белинтерэкспо" отметили, что высокая стоимость входных билетов уменьшает количество случайных посетителей, поэтому участники выставки имеют дело непосредственно с профессиональной аудиторией.

Как пояснили на предприятии, сегодня ОАЭ - это третий в мире реэкспортный рынок после Гонконга и Сингапура. ОАЭ являются ключевым узлом реэкспорта пищевой продукции в регионе Персидского залива. Именно через ОАЭ импортируется свыше 90% пищевой продукции в регионе, в который также входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия. В списке основных импортируемых продуктов этого региона на первых позициях - мясо и молоко. Если говорить об импорте мясной продукции, то в продуктовой корзине ОАЭ говядина составляет 21% от общих затрат на питание. Важным товаром также является куриное яйцо.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов считает, что рынок ОАЭ премиальный и достаточно импортоемкий по отношению к таким видам продукции, как мясо птицы и говядина, с хорошими перспективами для белорусских экспортеров. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в свою очередь сообщил, что Беларусь планирует поставлять в ОАЭ молочную продукцию, говядину и мясо птицы.

Экспозиция белорусских производителей на выставке Gulfood стала уже традиционной - мероприятие будет проводиться шестой год подряд. Также будут проходить такие деловые мероприятия, как семинары, конференции и переговоры, которые предоставят участникам дополнительную возможность наладить деловые контакты.

Организатором экспозиций выступает выставочное УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке посольств Беларуси в Турции и в Объединенных Арабских Эмиратах, Минсельхозпрода и концерна "Белгоспищепром".-0-

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