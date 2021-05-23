Белорусские производители пользуются возможностью продавать на экспорт дороже - Чеботарь

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители пользуются возможностью продавать на экспорт дороже. Такое мнение высказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы смотрим на оценку экспертов и динамику рынков, они говорят о том, что наступает новый ценовой бум, это действительно видно. Почему бы этим не воспользоваться и нашим производителям, чтобы произвести больше и продать на экспорт? По всем основным группам товаров показатели экспорта у нас уже в положительной зоне, как по физическому приросту, так и по ценовому. Мы пользуемся возможностью продавать дороже и больше", - отметил первый замминистра. Он считает, что сложившейся ситуацией надо пользоваться и выходить на рынки с более дорогими товарами.

По информации Юрия Чеботаря, по итогам первого квартала этого года продовольственный экспорт вырос на 5% и составил около $1,5 млрд. "Это существенная цифра. По итогам пятилетки мы должны выйти на показатель в $7 млрд, я думаю, что с нынешними возможностями это вполне достижимая цифра", - добавил он.

"Нас не устраивает то, что в начале года инвестиционная деятельность значительно упала. Мы работаем над национальным инфраструктурным планом, в котором всю нашу основную инфраструктуру распределили по категориям (транспортная, социальная, энергетическая и др.) для того, чтобы понять, где и сколько строить и за счет каких средств. Сегодня в регионах задача - обеспечить строительство такой инфраструктуры и поиск источников финансирования. Второе направление - это инвестиционные коммерческие проекты. Тут тоже работаем вместе с регионами, определено более 600 таких проектов, и вместе с регионами отслеживаем, чтобы не было сбоев", - рассказал первый заместитель министра.

Также, по его информации, определены районы, где недостаточное социально-экономическое развитие. "Таких около 30 районов. Там принимаются определенные меры, мы работаем с ними над тем, чтобы привлекать туда инвестиции и реализовывать новые проекты. Еще одно направление - это восстановление чернобыльских районов. Сегодня мы с этим регионом занимаемся разработкой соответствующей программы развития. Думаю, что к осени мы ее проект представим на рассмотрение", - сообщил Юрий Чеботарь.-0-