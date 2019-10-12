Белорусские производители представили продукцию на промышленной выставке в Чехии

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители представили свою продукцию на 61-й международной промышленной выставке MSV, которая проходила с 7 по 11 октября в чешском Брно. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе по маркетингу и связям с общественностью предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Экспозиция Made in Belarus была представлена 14 отечественными предприятиями, работающими в области нефтехимии, металлургии, машиностроения. В частности, ОАО "БАТЭ" представило стартеры, генераторы, экологичные влагостойкие утеплители, ОАО "Белкард" - карданные валы, ОАО "БМЗ" - заготовки для железобетонных конструкций, Борисовский завод агрегатов - водяные и масляные насосы, Дзержинский экспериментально-механический завод - образцы металлоформ и металлоконструкций, ОАО "Руденск" - фонари и противотуманные фары. На коллективном стенде концерна "Белнефтехим" Завод горного воска демонстрировал защитный воск и гидравлические масла, ОАО "Мозырский НПЗ" - бензины для применения в двигателях автомобилей любого типа, ОАО "Сейсмотехника" - мобильные комплексы для бурения и капитального ремонта скважин. Три института Национальной академии наук Беларуси представили более 100 разработок, включая электронную керамику, ювелирные вставки из искусственно выращенных изумрудов, защитные покрытия, заготовки для медицинских имплантов.

Организатор экспозиции Made in Belarus - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Чехии. В дни выставки также состоялся форум "Бизнес-день Республики Беларусь", организованный "Белинтерэкспо" и Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты.

Международная выставка машиностроения MSV проводится в Брно ежегодно с 1958 года. Она признана одной из ведущих европейских машиностроительных выставок и важнейшим событием для всего промышленного комплекса стран Восточной и Центральной Европы. Нынешнее мероприятие объединило более 1700 предприятий из 60 стран мира. Национальные павильоны представили Германия, Индия, Италия, Китай, Корея и Россия.-0-

Фото "Белинтерэкспо"