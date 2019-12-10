Белорусские производители представили продукцию на выставках в Египте и ОАЭ

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиции белорусских производителей представлены на крупных международных выставках Ближнего Востока, которые проходят в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Выставка продуктов питания и напитков Food Africa Cairo 9-11 декабря в Каире собрала более 380 компаний из 33 стран. Беларусь представлена на этой площадке третий год подряд. Свои новинки здесь демонстрируют такие предприятия, как "Бабушкина крынка", "Милкавита" и Рогачевский молочноконсервный комбинат. С их продукцией в том числе ознакомились премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, министр торговли и промышленности страны Амр Нассар, генеральный секретарь Федерации торговых палат Египта Ала Эзз, посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев.

Во время выставки Food Africa

На выставке продуктов питания и напитков SIAL Middle East, которая проходит с 9 по 11 декабря в Абу-Даби, открылась экспозиция Belarus. The Taste of Nature. В ней участвуют предприятия концерна "Белгоспищепром": "Коммунарка", "Красный пищевик", "Спартак", Городейский сахарный комбинат, "Красный мозырянин", "Машпищепрод", Слуцкий сахарорафинадный комбинат. В том числе можно увидеть картину ручной работы из шоколада, на которой изображен белорусский пейзаж, попробовать гречишный, липовый и акациевый мед, линейки полезного овощного мармелада со вкусом кукурузы, тыквы, сельдерея и томата.

Во время выставки SIAL Middle East

SIAL Middle East входит в число ведущих выставок пищевой отрасли Ближневосточного региона. Мероприятие проводится раз в два года. В этом году в нем участвуют более 1 тыс. компаний из 30 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия, Португалия, США, Швейцария.

С 5 по 8 декабря белорусские производители приняли участие в еще одной выставке в Каире - Cairo Woodshow (одной из ключевых для Северной Африки и Ближнего Востока в сфере деревообработки). В частности, "Бумажная фабрика" Гознака продемонстрировала бумагу с консервирующими свойствами для пищевой продукции.

Во время выставки Cairo Woodshow

В преддверии работы белорусских экспозиций на выставках Cairo Woodshow и Food Africa Cairo в Федерации торговых палат Египта состоялась белорусско-египетская бизнес-встреча. Белорусская делегация также посетила крупные торговые сети Египта, прошли переговоры о поставках продукции.

Во время бизнес-встречи

Организатором экспозиций белорусских производителей выступает выставочное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятия проводятся при поддержке посольства Беларуси в Египете, министерств сельского хозяйства и продовольствия, финансов Беларуси, концернов "Белгоспищепром", "Беллесбумпром".-0-

Фото выставочного унитарного предприятия ”Белинтерэкспо“