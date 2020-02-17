Белорусские производители представили продукцию на выставке текстиля в Москве

17 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Делегация "Беллегпрома" во главе с председателем концерна Татьяной Лугиной приняла участие в крупной отраслевой выставке "Текстильлегпром" в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Концерн "Беллегпром" на выставке представили РУПТП "Оршанский льнокомбинат", ОАО "Гронитекс", ОАО "Лента", ОАО "Слонимская камвольно-прядильная фабрика", ОАО "Полесье".

Татьяна Лугина во время работы выставки провела ряд деловых встреч. С президентом "Рослегпрома" Александром Кругликом и руководством Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности обсуждались вопросы повышения эффективности участия белорусских и российских предприятий в отраслевых выставках, в частности в предстоящей "Российской неделе текстильной и легкой промышленности", запланированной на март. "Стороны подчеркнули необходимость совместной работы по защите общего рынка от нелегального импорта, поддержке экспортеров, обеспечению предприятий отрасли отечественным сырьем", - отметили в пресс-службе.

В беседе с генеральным директором Российского союза кожевенников и обувщиков Александрой Андрунакиевич были затронуты вопросы снижения спроса на продукцию из кожи. "И в России, и в Беларуси сокращается спрос на кожу, кожаную обувь, уменьшаются объемы потребления кожевенных товаров. В итоге была достигнута договоренность о выработке совместных мер по поддержке кожевенных и обувных предприятий", - рассказали в пресс-службе концерна.

Также Татьяна Лугина провела переговоры со статс-секретарем - заместителем министра промышленности и торговли России Виктором Евтуховым и председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Стороны обсудили маркировку товаров, рассмотрели актуальные направления взаимодействия в области легкой промышленности, в том числе защиты внутреннего рынка ЕАЭС, а также обеспечения предприятий отечественным сырьем.-0-