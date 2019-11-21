Белорусские производители представили свою продукцию на Agro Food Drink Tech Expo в Тбилиси

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители представили свою экспозицию Made in Belarus на международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности Agro Food Drink Tech Expo в Тбилиси (Грузия), сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Экспозицию открыли министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили и Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в этой стране Михаил Мятликов. Белорусский павильон стал крупнейшей национальной экспозицией нынешней выставки. Здесь презентовали свою продукцию "Бабушкина крынка", Минский молочный завод № 1, Слонимский мясокомбинат, поставщик изделий из птицы агрокомбинат "Дзержинский" и один из крупнейших рыбных брендов страны "Санта Бремор". Также в экспозиции представлены гигант сельскохозяйственного машиностроения "Гомсельмаш", компания "Белшина", Гомельский химический завод - производитель удобрений и средств защиты растений. На открытой площадке гости выставки могли ознакомиться с техникой "Лидагропроммаша" и Минского тракторного завода.

Представители белорусских предприятий провели с грузинским бизнесом переговоры об увеличении поставок и расширении экспортной номенклатуры. Накануне форума они также приняли участие в деловых мероприятиях.

Agro Food Drink Tech Expo - одна из важнейших отраслевых выставок в Грузии. На ней представлен широкий спектр сельскохозяйственной продукции: сельхозтехника, товары пищевой промышленности, оборудование для переработки и хранения продуктов питания, упаковочные изделия.-0-

Фото выставочного предприятия "Белинтерэкспо"