Белорусские производители представляют свою продукцию на международной выставке FILDA в Анголе

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus начала работу на 35-й Международной многоотраслевой выставке FILDA в Луанде (Ангола), сообщили БЕЛТА в выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В экспозиции принимают участие 12 компаний, представляющих технику и оборудование для сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, коммунального сектора, лекарственные препараты, продукты питания и ингредиенты. Ряд предприятий уже работают на ангольском рынке, другие рассчитывают найти деловых партнеров на выставке.

Компания Aftrade DMCC, которая совместно с ангольским партнером Opaia ведет работу над созданием сборочного производства белорусской техники на территории Анголы, представляет продукцию таких белорусских заводов, как "Амкодор", "Бобруйскагромаш", "Гомсельмаш", "Лидагропроммаш", "Лидсельмаш", МТЗ.

Минский автомобильный завод демонстрирует специальную автотехнику, предназначенную для эксплуатации в условиях жаркого климата. В экспозиции представлены бортовые автомобили, самосвалы, седельные тягачи для работы в составе автопоездов, техника двойного назначения, прицепная техника, а также широкая линейка шасси под установку различного оборудования (сельскохозяйственного, строительного, коммунального).

Линейку распределительных масляных трансформаторов для тропического климата на выставке представляет Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова. Минский молочный завод №1 демонстрирует молочную продукцию, в том числе для детского питания. "Праймилк" привез в Анголу актуальные для Африканского континента функциональные ингредиенты на основе молочной сыворотки для пищевой и кормовой промышленности.

Широкий ассортимент лекарственных средств нового поколения для лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, заболеваний неврологического профиля и желудочно-кишечного тракта предлагает Борисовский завод медицинских препаратов. Изделия медицинского назначения, аптечки первой помощи для оснащения транспортных средств и для общего пользования представляет отечественный производитель "Чефи".

Белорусский павильон сегодня посетили министр сельского хозяйства Анголы Маркуш Ньюнга, министр государственного и экономического развития Мануэль Нуньес и министр торговли Жофре Ван-Дунем Джуниор.

FILDA - крупнейшая выставка в Южной Африке. В этом году в ней принимают участие более 720 компаний из 21 страны мира. Национальные экспозиции представляют Бразилия, Германия, Израиль, Индия, Индонезия, Китай, Португалия, Франция, Япония и другие страны. Ожидается, что выставку посетят более 50 тыс. человек.-0-