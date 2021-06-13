Белорусские производители продуктов питания приняли участие в выставке InterFood в Баку

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители продуктов питания и напитков приняли участие в выставке InterFood Azerbaijan, которая прошла в Баку 10-12 июня, сообщили БЕЛТА в выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Экспозиция "Беларусь - вкус природы" демонстрировала новинки от 16 белорусских производителей мясомолочной и кондитерской продукции, напитков и оборудования для пищевой продукции. В мероприятии приняли участие белорусские бренды, многие из которых уже хорошо известны азербайджанским потребителям. "Белорусская продукция ассоциируется у азербайджанцев прежде всего с высоким качеством. Крупные супермаркеты выделяют для продукции под маркой "Сделано в Беларуси" отдельные, брендированные соответственным образом стеллажи, а в Баку успешно работают четыре магазина под красноречивым названием Belaruski", - рассказали в "Белинтерэкспо".

Широко была представлена в белорусской экспозиции Брестская область. Концерн "Брестмясомолпром" комплексно демонстрировал на выставке продукцию подведомственных предприятий: ОАО "Брестский мясокомбинат", ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод", ОАО "Лунинецкий молочный завод". На их стендах можно было увидеть ряд интересных новинок. Эффектно были представлены также и другие известные бренды региона: ОАО "Пинский мясокомбинат" и ОАО "Пружанский молочный комбинат".

В рамках белорусской экспозиции презентованы крупнейшие молокоперерабатывающие предприятия страны - ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Молочный мир" и ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат". В мероприятии также участвовали ОАО "Могилевский мясокомбинат", холдинг "Минск Кристалл", кондитерская фабрика "Спартак", ОАО "Торгмаш", холдинг "Гомельская мясо-молочная компания" и другие.

В преддверии выставки участники белорусской экспозиции приняли участие в семинаре "Азербайджан - Беларусь: перспективы сотрудничества".

InterFood Azerbaijan - первая выставка, которая прошла в Азербайджане с начала пандемии. В мероприятии участвовало около 300 компаний из 28 стран. Организатор экспозиции "Беларусь - вкус природы" на выставке - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-

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