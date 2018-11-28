Белорусские производители провели переговоры о продвижении продовольственной продукции в Израиле

Представители белорусских предприятий и посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов (в центре) на выставке Israfood-2018 в Тель-Авиве

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature ("Беларусь. Вкус природы") представлена на международной выставке продуктов питания и напитков Israfood-2018. Мероприятие проходит в Тель-Авиве 27-29 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Израиле.

В числе белорусских участников - ОАО "Красный пищевик", ОАО "Слодыч", ОАО "Криница", ОАО "Минский маргариновый завод", ОАО "Витебский маслоэкстракционный завод". Экспозиция организована при поддержке УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов посетил выставку Israfood-2018 и обсудил с белорусскими производителями возможности эффективного взаимодействия экспортеров с дипмиссией.

При содействии посольства были организованы деловые встречи с представителями израильских торговых компаний, на которых предметно обсуждались перспективы совместной работы в сегменте продовольственных товаров.

Отдельной темой переговоров стала возможность расширения числа белорусских предприятий, получающих сертификат кошерности для выхода со своей продукцией на израильский рынок.

28 ноября в посольстве состоялась презентация инвестиционных возможностей свободной экономической зоны "Брест". Белорусскую сторону представляли заместитель главы администрации СЭЗ "Брест" Игорь Вериго и начальник управления внешнеэкономических связей и экономического развития СЭЗ Алексей Лачимов.

С израильской стороны в мероприятии приняли участие представители коммерческих компаний, специализирующихся в области розничной торговли, энергетики, недвижимости, руководители ряда юридических компаний, а также израильской корпорации по страхованию внешнеторговых рисков ASHRA.

Владимир Скворцов во время презентации в посольстве

Посол Беларуси отметил позитивную динамику сотрудничества с Израилем в различных сферах и поступательный рост взаимного товарооборота, который в 2017 году суммарно с услугами вплотную приблизился к отметке в $200 млн.

"Между Беларусью и Израилем уже на протяжении трех лет действует безвизовый режим. Отмена виз - это, по сути, выход на новый уровень доверия, расширение возможностей для туристических, деловых и частных поездок", - заявил Владимир Скворцов.

По его словам, очевидными преимуществами Беларуси являются стратегически выгодное географическое положение, высокая квалификация кадров, достойный технический уровень предприятий, стабильная политическая и социально-экономическая ситуация.

"Многие зарубежные бизнесмены рассматривают Беларусь как привлекательного экономического и инвестиционного партнера в контексте ее участия в Евразийском экономическом союзе, уже сегодня представляющем собой гигантский 180-миллионный рынок", - добавил посол.

Заместитель главы администрации СЭЗ "Брест" Игорь Вериго рассказал израильскому деловому сообществу об экономическом потенциале региона, инвестиционных возможностях, а также налоговых и таможенных льготах, предоставляемых иностранным резидентам СЭЗ.

Заместитель главы администрации СЭЗ "Брест" Игорь Вериго

По завершении презентации состоялись деловые переговоры, подписан протокол о намерениях между Администрацией СЭЗ "Брест" и Торговой палатой "Израиль-Беларусь" в Государстве Израиль.-0-

Фото посольства Беларуси в Израиле