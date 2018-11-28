Белорусские производители провели переговоры о продвижении продовольственной продукции в Израиле

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature ("Беларусь. Вкус природы") представлена на международной выставке продуктов питания и напитков Israfood-2018. Мероприятие проходит в Тель-Авиве 27-29 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Израиле.
В числе белорусских участников - ОАО "Красный пищевик", ОАО "Слодыч", ОАО "Криница", ОАО "Минский маргариновый завод", ОАО "Витебский маслоэкстракционный завод". Экспозиция организована при поддержке УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.
Посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов посетил выставку Israfood-2018 и обсудил с белорусскими производителями возможности эффективного взаимодействия экспортеров с дипмиссией.
При содействии посольства были организованы деловые встречи с представителями израильских торговых компаний, на которых предметно обсуждались перспективы совместной работы в сегменте продовольственных товаров.
Отдельной темой переговоров стала возможность расширения числа белорусских предприятий, получающих сертификат кошерности для выхода со своей продукцией на израильский рынок.
28 ноября в посольстве состоялась презентация инвестиционных возможностей свободной экономической зоны "Брест". Белорусскую сторону представляли заместитель главы администрации СЭЗ "Брест" Игорь Вериго и начальник управления внешнеэкономических связей и экономического развития СЭЗ Алексей Лачимов.
С израильской стороны в мероприятии приняли участие представители коммерческих компаний, специализирующихся в области розничной торговли, энергетики, недвижимости, руководители ряда юридических компаний, а также израильской корпорации по страхованию внешнеторговых рисков ASHRA.
Посол Беларуси отметил позитивную динамику сотрудничества с Израилем в различных сферах и поступательный рост взаимного товарооборота, который в 2017 году суммарно с услугами вплотную приблизился к отметке в $200 млн.
"Между Беларусью и Израилем уже на протяжении трех лет действует безвизовый режим. Отмена виз - это, по сути, выход на новый уровень доверия, расширение возможностей для туристических, деловых и частных поездок", - заявил Владимир Скворцов.
По его словам, очевидными преимуществами Беларуси являются стратегически выгодное географическое положение, высокая квалификация кадров, достойный технический уровень предприятий, стабильная политическая и социально-экономическая ситуация.
"Многие зарубежные бизнесмены рассматривают Беларусь как привлекательного экономического и инвестиционного партнера в контексте ее участия в Евразийском экономическом союзе, уже сегодня представляющем собой гигантский 180-миллионный рынок", - добавил посол.
Заместитель главы администрации СЭЗ "Брест" Игорь Вериго рассказал израильскому деловому сообществу об экономическом потенциале региона, инвестиционных возможностях, а также налоговых и таможенных льготах, предоставляемых иностранным резидентам СЭЗ.
По завершении презентации состоялись деловые переговоры, подписан протокол о намерениях между Администрацией СЭЗ "Брест" и Торговой палатой "Израиль-Беларусь" в Государстве Израиль.-0-
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