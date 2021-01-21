Белорусские производители стекольной продукции будут полностью обеспечены сырьем из Башкортостана

Цех по производству полированного стекла. Фото из архива

21 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Перспективы сотрудничества и возможности расширения поставок сырья обсуждены на встрече генерального директора РУП "Белорусская стекольная компания" Юрия Скрипко и генерального директора АО "Башкирская содовая компания" Эдуарда Давыдова, организованной при участии отделения посольства Беларуси в России в Уфе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Предприятиями холдинга "Белорусская стекольная компания" (ОАО "Гродненский стеклозавод" с филиалом "Елизово", ОАО "Гомельстекло", ОАО "Стеклозавод "Неман" и ОАО "Белмедстекло"), специализирующимися на выпуске разной продукции из стекла, ежегодно потребляется около 200 тыс. т кальцинированной соды производства Башкирской содовой компании. "С учетом планируемого увеличения объемов производства стеклянной продукции Эдуард Давыдов заверил в намерении башкортостанской компании обеспечивать белорусских производителей стекла кальцинированной содой под полную их потребность и на взаимовыгодных условиях", - отметили в дипмиссии.

Белорусская делегация также посетила ОАО "Салаватстекло", где обменялась производственным опытом со своими коллегами.-0-