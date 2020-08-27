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Экономика
27 августа 2020, 08:15

Белорусские производители стройматериалов в январе-июле нарастили экспорт

Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители строительных материалов смогли нарастить экспорт по отдельным позициям, несмотря на сложные условия торгового сотрудничества с сопредельными государствами и неблагоприятную экономическую обстановку. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

По данным ведомства, в январе - июле текущего года рост экспортных поставок наблюдался по низкоэмиссионному стеклу на 35,8%, ячеистому бетону на 12,7%, керамическому кирпичу на 17,8%, минеральной вате на 13,7%, гипсокартонным листам на 81,6% и извести строительной на 6,4%.

Основные экспортные партнеры Беларуси по строительным материалам и изделиям - государства Европейского союза и Украина, которые занимают около половины в белорусском экспорте стройматериалов, и государства - члены Евразийского экономического союза с аналогичным удельным весом.

"В настоящее время и на перспективу нужно обеспечить диверсификацию экспорта и организацию поставок строительных материалов по новым направлениям. Но при этом основная задача для отечественных производителей стройматериалов заключается не в валовом увеличении поставок, а в обеспечении эффективности экспортных продаж и первостепенном удовлетворении внутреннего спроса. Это будет способствовать укреплению экономики предприятий и обеспечит защиту экономических интересов, как отечественной строительной отрасли, так и государства в целом", - подчеркнули в пресс-службе.-0-

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