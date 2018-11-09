Белорусские производители в ноябре-декабре поучаствуют в ярмарках в Санкт-Петербурге

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские субъекты хозяйствования в ноябре-декабре примут участие в двух ярмарках в Санкт-Петербурге, сообщил корреспонденту БЕЛТА помощник генерального директора Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Непша.

Это первые ярмарки белорусских производителей в северной столице России после трехлетнего перерыва. "В конце 2015 года в Санкт-Петербурге приняли закон о том, что организаторами и участниками ярмарок могут выступать только юридические лица России, реализовывать продукцию - российские граждане. Мы выпали из этого процесса: не могли выступать организаторами, а наши предприятия выставляться. В этом году дело сдвинулось, возможно, благодаря Форуму регионов. Были пересмотрены возможности участия наших предприятий", - отметил Денис Непша.

Одна из ярмарок с участием белорусских товаропроизводителей состоится в Невском районе. С 23 ноября по 2 декабря продукция будет представлена в районе станции метро "Большевиков". Затем субъекты хозяйствования переместятся в Василеостровский район. Там ярмарка у одноименной станции метро будет работать 3-9 декабря. Организатором мероприятий является комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.

О деловой поездке уже заявили около 30 субъектов хозяйствования из различных регионов Беларуси. Жителям и гостям Санкт-Петербурга они предложат приобрести мясные и кондитерские изделия, мед, обувь, трикотаж, постельное и столовое белье, головные уборы, кожгалантерею, товары из льна, чулочно-носочные изделия, сувениры. "Заявки на участие желающие могут подать до 15 ноября. Хотелось бы, чтобы еще были представлены молокоперерабатывающие предприятия, производители хлебобулочных изделий, ремесленники", - сказал помощник гендиректора Брестского отделения БелТПП.

Денис Непша добавил, что сейчас прорабатываются вопросы участия отечественных предприятий в ярмарках в российских регионах в 2019 году. В частности, ведутся переговоры с Кабардино-Балкарией, Дагестаном, Рязанской, Пензенской областями и другими.-0-