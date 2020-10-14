Белорусские производители за январь-сентябрь начали осваивать 59 новых лекарств

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители за январь - сентябрь зарегистрировали и осваивают в производстве 59 новых лекарственных препаратов, сообщил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк на круглом столе "Развитие фармацевтической отрасли в Беларуси: эффективное обеспечение потребностей здравоохранения и населения" в пресс-центре БЕЛТА.

Препараты будут применяться для лечения заболеваний в кардиологии, неврологии, эндокринологии, гастроэнтерологии и др.

В этом году выпущены и уже доступны населению такие препараты, как Феррофол - комбинированное лекарственное средство, восполняющее дефицит железа и фолиевой кислоты в организме человека, Ирбесартан - антигипертензивное лекарственное средство в трех дозировках 75 мг, 150 мг и 300 мг, Левокарнитин - средство для коррекции метаболических процессов.

В ближайшее время в белорусских аптеках появятся сосудосуживающие глазные капли "Взор" с действующим веществом тетризолин, мультиферментный препарат Панкреол 10000 в капсулах и др.

Борис Андросюк сообщил также, что в этом году выполнена задача по разработке и регистрации отечественного иммунодепрессанта Микофенолата мофетил в форме таблеток, который используется в трансплантологии для профилактики острого отторжения трансплантата. Проводятся работы по освоению его в производстве.

За 2016-2020 годы отечественные производители зарегистрировали 450 наименований новых лекарственных средств, в том числе в первом полугодии этого года - 35 наименований. Преимущественно это препараты, применяемые для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем, сахарного диабета, инфекционных заболеваний и др.-0-

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