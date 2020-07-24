Белорусские производители заинтересованы в укреплении позиций на продовольственном рынке Канады

24 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Белорусские производители продовольственной продукции заинтересованы в укреплении своих позиций на канадском рынке. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА временный поверенный в делах Беларуси в Канаде Евгений Русак.

По информации дипломата, в феврале 2019 года под руководством главы концерна "Белгоспищепром" Канаду посетила белорусская делегация, представляющая отечественный продовольственный сектор. Во время визита предприятия установили контакты с канадскими партнерами, проявляющими заинтересованность в реализации белорусских товаров на своих площадках. Этот визит, по мнению Евгения Русака, дал хороший результат - по итогам января-мая этого года экспорт белорусской продовольственной продукции в Канаду увеличился более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"В продолжение визита совместно с концерном "Белгоспищепром" мы решили сделать следующий шаг - провести для канадских дистрибьюторов онлайн-презентацию белорусской продукции, экспорт которой в Канаду не ограничен регулятивными мерами, то есть для начала работы достаточно соглашения сторон", - пояснил Евгений Русак.

С белорусской стороны в видеоконференции приняли участие представители таких компаний, как ОАО "Минский комбинат хлебопродуктов", ЗАО "Минский завод безалкогольных напитков", ОАО "Могилевская фабрика мороженого", совместное предприятие ООО "Санта Бремор", ОАО "Красный пищевик", ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч", КПУП "Кондитерская фабрика "Витьба".

Были обсуждены конкретные пути по стимулированию поставок белорусских товаров, обозначены условия для вхождения на канадский рынок и укрепления позиций на нем.

"Такие мероприятия полезны для всех: и белорусских производителей, и канадских импортеров и дистрибьюторов, которые в свою очередь больше узнают о белорусских производителях. Если договоренности между производителями и дистрибьюторами будут достигнуты, канадский потребитель получит возможность лучше узнать белорусскую продовольственную продукцию, отличающуюся высоким качеством", - отметил временный поверенный в делах Беларуси в Канаде.-0-