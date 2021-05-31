Белорусские самосвалы и сельхозтехника заняли прочные позиции на рынках многих африканских стран

31 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и африканские государства связывают давние отношения дружбы. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на встрече с главами дипломатических миссий африканских государств в рамках второго Белорусско-Африканского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не являемся друг для друга terra incognita: на Африканском континенте хорошо знают белорусскую технику, наши инженеры участвовали в инфраструктурных проектах, многие граждане африканских государств проходили обучение в Минске", - отметил глава белорусского МИД.

За последние три года объем взаимной торговли Беларуси и государств Африки составил более $1,8 млрд. "Мы сумели пройти путь от годового товарооборота примерно в $160 млн в начале 2000-х до более чем $550 млн в 2020 году. Однако эти показатели могут и должны быть намного выше. Для этого необходимо активизировать работу", - подчеркнул Владимир Макей.

По его мнению, важным стимулирующим инструментом являются разработанные белорусской стороной специальные и эффективные механизмы финансовой поддержки экспорта. Налажено сотрудничество Банка развития Беларуси с Африканским экспортно-импортным банком и другими финансовыми институтами региона.

"Белорусские карьерные самосвалы, грузовая и сельскохозяйственная техника заняли прочные позиции на рынках многих африканских стран, - сказал Владимир Макей. - Мы осуществляем поставки калийных удобрений и экспорт шин в ЮАР, сертифицировали в этой стране грузовую технику МАЗ, поставляем металлопродукцию в Египет и Алжир. Реализуются крупные проекты и прорабатываются контракты на поставку белорусской техники и оборудования в Зимбабве и Анголу. Примером успешной работы по развитию производственных связей является деятельность сборочных производств белорусских тракторов и грузовиков в Египте. Аналогичные проекты прорабатываются в Судане, Алжире и других странах Африки".

Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все это успешные, взаимовыгодные проекты. -0-

Владимир Макей

Фото Павла Орловского