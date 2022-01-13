Белорусские сельхозорганизации сэкономили более Br5,5 млн на закупках шрота масличных через БУТБ

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские сельхозорганизации сэкономили более Br5,5 млн на закупках шрота масличных культур через Белорусскую универсальную товарную биржу в 2021 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"Положительный экономический эффект от участия в биржевых торгах обусловлен высокой конкуренцией среди поставщиков шрота, участвовавших в биржевых торгах в течение года. В большинстве случаев продавцы были готовы идти на уступки покупателям, несмотря на значительный спрос на продукцию переработки масличных со стороны отечественных сельхозорганизаций", - рассказали в пресс-службе.

Шрот масличных регулярно входит в пятерку самых популярных биржевых товаров, обеспечивая около 30% от общего объема реализации продукции АПК через биржевую площадку. Наибольшим спросом пользуется соевый шрот, на который приходится около половины продаж продукции переработки масличных на внутреннем рынке. "Поскольку соевые бобы в Беларуси не выращиваются, стоимость шрота напрямую зависит от стоимости импортируемого сырья, которое в этом году заметно подорожало. По этой причине отечественным сельхозпредприятиям даже пришлось несколько сократить закупки шрота в пользу более дешевого зерна и премиксов. Тем не менее благодаря высокой концентрации поставщиков на биржевых торгах негативные последствия роста цен удалось частично нивелировать", - отметили в БУТБ.

В целом в 2021 году белорусский биржевой рынок шрота масличных культур характеризовался разнонаправленными ценовыми тенденциями: умеренным ростом стоимости в первые месяцы года, затем резким повышением в середине второго квартала и небольшим снижением в третьем квартале. В конце декабря 2021 года соевый шрот на БУТБ торговался в ценовом диапазоне $540-580 за тонну, а подсолнечный - $300-360 за тонну, практически вернувшись к значениям 2020 года. "Однако если сравнивать среднегодовые значения, то в 2021 году данный вид кормовых добавок был дороже в среднем на 25-35%, чем в 2020-м.

Впрочем, для удовлетворения спроса со стороны отечественных потребителей и обеспечения приемлемого уровня цен работа по привлечению на биржевую площадку производителей соевого, подсолнечного и рапсового шрота из Беларуси и из-за рубежа будет продолжаться", - заверили в пресс-службе.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-