Белорусские специалисты приняли участие в капитальном ремонте автодороги М05 Киев - Одесса

24 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусские специалисты приняли участие в капитальном ремонте участка автодороги М05 Киев - Одесса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине.

"В рамках государственной программы Украины "Большое строительство" завершен капитальный ремонт на участке автодороги М05 Киев - Одесса протяженностью 25 км. Часть указанного участка (15 км) была отремонтирована совместным украинско-белорусским предприятием "Белавтодар-Украина" и подрядной организацией ОАО "Строительно-монтажный трест №8" (Беларусь). Торжественное открытие данного участка автодороги и презентация планов Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") состоялись 24 июня", - говорится в сообщении.

В церемонии открытия приняли участие заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, председатель "Укравтодора" Александр Кубраков, директор украинско-белорусского предприятия "Белавтодор-Украина" Юрий Настенко, а также руководители служб автомобильных дорог в Киевской и Черкасской областях, ответственные подрядные организации - Строительно-монтажный трест №8 и ООО "ДРСУ-48".

В посольстве отметили, что белорусские специалисты принимают активное участие в реконструкции дорог в Украине. Так, в 2019 году белорусские дорожно-строительные тресты, входящие в холдинг "Белавтодор", выиграли 9 тендеров на ремонт участков дорог по всей Украине на сумму почти $61 млн.-0-

Фото посольства Беларуси в Украине