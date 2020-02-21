21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские студенты-атомщики прошли практику на Смоленской АЭС, сообщили БЕЛТА в госкорпорации "Росатом".

Для студентов БНТУ была организована двухнедельная производственная практика, они познакомились с особенностями эксплуатации энергоблоков на Смоленской АЭС. Это уже пятая группа студентов-атомщиков из Беларуси на Смоленской АЭС.

"Смоленская АЭС сотрудничает с БНТУ с 2013 года. За 7 лет наши специалисты помогли подготовить более 50 белорусских атомщиков", - сообщила ведущий специалист отдела развития персонала Смоленской АЭС Марина Шиндина.

Старший преподаватель кафедры "Тепловые и электрические станции" БНТУ Анастасия Павловская уверена, что такая практика очень полезна и помогает в подготовке к диплому, дает новые знания. "У студентов много вопросов, и инструкторы учебно-тренировочного подразделения Смоленской АЭС дают на них исчерпывающие ответы, всегда идут на встречу, стараются максимально раскрыть тему и рассказать обо всех нюансах", - отметила Анастасия Павловская.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.

Смоленская АЭС ежегодно выдает в энергосистему РФ порядка 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет около 11% энергии, вырабатываемой в концерне "Росэнергоатом", и более 80%, производимой энергопредприятиями Смоленской области.-0-