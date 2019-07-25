Белорусские таможенники оформляют 74% партий импортных товаров не более чем за 2 часа

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 74% партий импортных товаров белорусские таможенники оформляют не более чем за два часа, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Этот показатель лучше установленного стратегией развития таможенных органов на первое полугодие 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество оформляемых не более чем за два часа партий товаров возросло на 10,5%.

Кроме того, для 79% партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска не превышает пяти минут. Этот показатель увеличился по сравнению с аналогичным прошлогодним на 14,5%. "Сокращение времени совершения таможенных формальностей способствует развитию внешнеторговых связей, созданию безбарьерной среды для бизнеса и улучшению инвестиционного климата", - отметили в ГТК.

В целом с начала 2019 года через таможенную границу перемещено более 56 млн т товаров. Если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, наблюдается рост оформленных таможней товаров на 2,5%.-0-